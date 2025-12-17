Fribourg: priorités pour lutter contre la violence dans le couple

Le Conseil d’Etat fribourgeois accorde une priorité à la lutte contre la violence domestique en autorisant l’engagement de moyens financiers dès le début 2026. Il ouvre également la possibilité d’introduire un monitorage électronique des auteurs de violence.

(Keystone-ATS) Certaines dépenses allouées en urgence cette année, prévues par ailleurs au budget 2026 en matière de violence au sein du couple, viennent de faire l’objet d’une analyse détaillée. Le Conseil d’Etat a décidé lundi de les qualifier d’»indispensables», permettant du coup leur pérennisation, a-t-il indiqué mercredi.

Il en va de même pour d’autres mesures jugées prioritaires dans la lutte contre les violences au sein du couple, précise le communiqué. Il s’agit pour commencer de la pérennisation de 485’000 francs alloués à Solidarité femmes, un montant destiné à assurer le fonctionnement de la structure et le mandat légal.

Ligne téléphonique

Le gouvernement cantonal mentionne encore l’autorisation d’engager les dépenses prévues pour la ligne téléphonique nationale d’aide aux victimes, pour une somme de 381’000 francs, ainsi que la mise en place de l’unité de médecine des violences à l’Hôpital fribourgeois (HFR), pour 909’000 francs.

Enfin, il y a la poursuite des travaux concernant la loi cantonale contre la violence domestique, avec une dotation de 0,2 poste. Au-delà, le Conseil d’Etat estime également importante la mise en place d’un monitorage électronique des auteurs et, en conséquence, une protection des victimes.

Bracelet électronique

C’est pourquoi l’exécutif a autorisé l’adhésion à une structure regroupant déjà la très grande majorité des cantons, à savoir l’association Electronic Monitoring (EM). Cette dernière propose une solution de bracelet électronique permettant «concrètement» un suivi en temps réel des auteurs.

L’instrument doit permettre de réagir de «manière adéquate en temps réel et non uniquement a posteriori», relève encore le communiqué. Cet élément n’était pas prévu au budget, mais le Conseil d’Etat l’a jugé «essentiel pour compléter les mesures mises en place en matière de protection des victimes».

Le gouvernement a aussi validé le «Concept d’action II du Conseil d’Etat du canton de Fribourg – Violence au sein du couple et ses impacts sur la famille», mis en consultation au printemps. Le plan de mesures 2024-2028 du concept a été, dans son orientation globale, «salué» par une grande partie des organismes ayant pris position.

Une majorité des organismes consultés ont ainsi adhéré au plan de mesures 2024-2028, notamment aux mesures considérées comme «prioritaires». Une grande partie des organismes consultés déplorent cependant le «manque de financement alloué pour les mesures restantes».