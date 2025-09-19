La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: rénovation de l’Hôtel cantonal moins onéreuse que prévu

Keystone-SDA

Le projet d’assainissement et de transformation de l’Hôtel cantonal, à Fribourg, se solde avec un bilan financier positif de 1,8 million de francs, somme qui sera reversée dans la caisse de l’Etat. Inauguré en septembre 2022, l'édifice rénové abrite le Grand Conseil.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon l’usage de discipline budgétaire, le montant sera restitué à l’Etat, «fortifiant ainsi sa capacité d’investissement», a indiqué vendredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). La commission de bâtisse a approuvé à l’unanimité le décompte en juin.

Au final, les travaux ont nécessité plus de 22 millions de francs. La somme intègre un crédit d’étude de 1,43 million, un crédit d’engagement de 19,02 millions, avec un démarrage du chantier en janvier 2020, et un crédit additionnel de 3,58 millions, lié notamment au mauvais état de certaines structures porteuses.

Lieu de pouvoir

Grâce aux réserves suffisantes, ce dernier montant a permis également la restauration de la fresque historique découverte lors des travaux dans la salle Susanna, précise le communiqué des services du président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert.

Sur le plan historique, l’Hôtel cantonal est, avec la cathédrale Saint-Nicolas, le monument le plus emblématique de Fribourg. Dominant la vieille ville, ouvert sur la place de l’Hôtel de Ville et vieux d’un demi-millénaire, il représente le lieu du pouvoir fribourgeois depuis son origine.

