Fribourg: rôle des parents dans l’éducation au numérique à l’étude

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois veulent mieux soutenir les parents dans leur rôle d’éducation au numérique. Ils ont accepté vendredi un postulat en ce sens. La démarche était soutenue par le Conseil d'Etat qui livrera une étude sur un sujet impliquant des "enjeux majeurs".

(Keystone-ATS) Le postulat a passé la rampe par 93 voix contre 2 et 1 abstention. Les dépositaires ont relevé les risques et les conséquences sur la santé de l’utilisation «problématique» des outils et technologies numériques dans le contexte privé, avec des parents qui «se sentent souvent démunis pour assurer l’accompagnement de leurs enfants».

«En particulier face à l’évolution rapide des nouvelles technologies», précise le texte. Les observations relatées par les professionnels qui encadrent des enfants, adolescents et leurs familles soulignent en effet des «enjeux majeurs» en matière de gestion appropriée et sécurisée des médias numériques.

Optimiser les stratégies

Le postulat demande au gouvernement de dresser un état des lieux des mesures de prévention et de soutien existantes et d’identifier les besoins subsistants en la matière. Objectif: bénéficier d’une vue d’ensemble des mesures existantes et des lacunes en matière de promotion des compétences numériques et médiatiques.

Le Conseil d’Etat, via le ministre de la santé Philippe Demierre, a dit partager le souhait de répondre de manière «optimale et durable» aux enjeux de prévention liés à l’usage des médias numériques. En conséquence, un état des lieux «exhaustif» des mesures existantes sera dressé, avec une analyse «complète» des besoins non couverts.

Les auteures du postulat sont les députées PLR Sophie Moura et Verte Liliane Galley. Cette dernière a regretté au passage que la problématique est trop souvent ramenée au seul temps d’écran excessif, alors qu’elle renvoie à des difficultés de bien plus grande ampleur.