Fribourg: un outil pour dresser un portrait des communes du canton

Keystone-SDA

Fribourg introduit un outil en ligne pour établir un portrait des communes du canton. Ce "tableau de bord" met à disposition des données factuelles permettant d’identifier des tendances, de comparer les situations d’une commune à l'autre et d'éclairer l’action publique locale.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’outil a été dévoilé jeudi à Fribourg en présence notamment du conseiller d’Etat Didier Castella, chargé des institutions. Basé sur la plateforme Open Government Data, il a été élaboré par le Service des communes (SCom) et le Service de la statistique et de la donnée (SSD) pour valoriser les données cantonales à l’échelle des communes.

Concrètement, le nouvel instrument en ligne permet d’accéder à une large palette d’indicateurs communaux et de les mettre en perspective, en facilitant l’analyse, la comparaison et le traitement des réalités locales. Il propose au public des données fiables, comparables et contextualisées, précise le communiqué.

Autonomie défendue

L’outil comprend une dimension institutionnelle. Il offre la possibilité de comparer les communes entre elles, avec une identification des opportunités de rapprochement régional, d’accompagner les projets de collaboration, voire de fusion et d’orienter le développement régional au profit de la population.

Au-delà, l’instrument permet aux autorités communales, aux médias et aux citoyens intéressés d’accéder à une information structurée, favorisant la compréhension des réalités communales et leur mise en perspective. Sont concernés, entre autres, la démographie, la fiscalité, les finances, les élections et le marché de l’emploi.

L’outil permet de comparer les communes entre elles pour identifier les tendances et disposer de données factuelles, afin d’appuyer les décisions publiques, ont détaillé les intervenants. Il s’inscrit dans la défense de l’autonomie communale, en offrant aux autorités d’»assumer leurs responsabilités au niveau local».

Gouvernance publique

La nouveauté illustre le développement de l’activité de conseil et d’accompagnement des communes par le SCom. Il s’agit de fournir aux autorités locales les informations nécessaires à leurs activités et les moyens de les mettre en perspective afin de développer leurs politiques publiques en faveur de la population.

L’outil se veut par ailleurs évolutif, relève encore le communiqué. De nouvelles données utiles au pilotage des communes y seront ainsi intégrées et mises à leur disposition au fur et à mesure de leur disponibilité. Il s’inscrit enfin dans une vision de la donnée comme levier de gouvernance publique.

A plus court terme, le tableau de bord permet également d’alimenter «factuellement» la campagne en vue des élections communales qui se tiendront les 8 et 29 mars. Il est disponible sur le site de l’Etat de Fribourg.