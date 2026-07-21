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Fribourg: un troisième lieu pollué aux PFAS sera assaini

Keystone-SDA

Une troisième place de loisirs devra être assainie à Fribourg en raison d'une teneur trop élevée en PFAS dans le sol. En plus des deux places de jeu à la route des Arsenaux à Pérolles et à la Villa Thérèse au Schoenberg, des analyses complémentaires demandées par la ville ont révélé que la partie nord-ouest du parc des Grand-Places, près de la gare, présentait un dépassement de la valeur limite.

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1 minute

(Keystone-ATS) Des barrières ont été installées tout autour, afin d’empêcher l’accès à l’emplacement le temps que les lieux soient assainis. Les travaux auront lieu dès que possible et feront l’objet d’une demande de subventions fédérales, souligne mardi la ville de Fribourg dans un communiqué.

Cette dernière a fait analyser plus de 40 places de loisirs et terrains de sport répartis sur le territoire communal. Trois d’entre eux ont révélé des dépassements de la valeur limite de 30 microgrammes par kilo TEQ.

Pour les deux sites à la route des Arsenaux et à la Villa Thérèse, les autorités ont décidé de mesures préventives, à savoir l’application d’une couche de protection en géotextile sur le sol, afin d’éviter tout contact direct avec la terre contaminée, comme elles l’ont annoncé le mois dernier.

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