Fribourg: une ordonnance de suspension concernant Allseas

Keystone-SDA

Le Ministère public fribourgeois rend une ordonnance de suspension concernant l’enquête sur les déprédations survenues à mi-juin dans le bâtiment abritant la multinationale Allseas à Châtel-Saint-Denis. La décision a été prise faute de pouvoir identifier le ou les auteurs.

(Keystone-ATS) L’information parue dans La Liberté a été confirmée jeudi à Keystone-ATS par Murielle Decurtins, greffière et chargée de communication au Ministère public. La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de suspension rendue le 26 novembre dernier. Le ou les auteurs n’ont pu être appréhendés, malgré les investigations.

L’immeuble accueillant le siège de la société offshore Allseas, mandatée pour l’extraction de minerai, avait été vandalisé dans la nuit du 16 au 17 juin 2025, dans la zone industrielle de Pra de Plan à Châtel-St-Denis, dans le sud fribourgeois. L’acte avait nécessité l’intervention des pompiers et de la police cantonale.

Polémique

Le système d’extinction incendie automatique avait été déclenché, causant l’inondation de locaux du Centre artisanal et bureaux (CAB), mais épargnant ceux d’Allseas. Des tags avaient été sprayés. Ils ciblaient Allseas, au centre d’une polémique sur son éventuelle participation à la collecte de nodules dans les fonds marins.

Le mouvement militant Grondements des Terres, qui préconise dans son manifeste de «reprendre les terres aux industries qui les détruisent», avait rapidement revendiqué l’action de malveillance. Trois plaintes pénales avaient été déposées dans la foulée.

Si l’enquête des autorités n’a pas permis de trouver à ce stade le ou les auteurs des actes, l’affaire n’en est pas par autant définitivement close. La procédure sera reprise en cas de faits nouveaux, précise le Ministère public du canton de Fribourg.