La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fribourg: une place en l’honneur de l’humanitaire Barbe Schinner

Keystone-SDA

La ville de Fribourg inaugure mardi la Place Barbe-Schinner. Elle entretient ainsi la mémoire de cette femme connue pour son engagement humanitaire et son dévouement envers les blessés de guerre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La nouvelle place jouxte la rue des Alpes, en vieille ville de Fribourg. Lors de l’inauguration officielle, les autorités ont rendu hommage à Barbe Schinner, figure emblématique de la charité et de l’histoire militaire, indique mardi un communiqué de la Ville.

Née le 18 juillet 1746 à Fribourg, où elle est décédée le 16 décembre 1816, Barbe Schinner a exercé le métier de sage-femme. Elle s’est distinguée pendant la campagne de Suisse (1799) en soignant à Fribourg des soldats autrichiens, russes et français. Elle est connue pour avoir dédié à prendre soin des blessés et des malades de manière désintéressée et sans distinction d’origine.

Barbe Schinner a été récompensée en 1801 par l’archiduc Charles d’Autriche pour son courage et sa compassion. Présentée comme une précurseure de l’aide humanitaire, la Fribourgeoise a fait l’objet en 1875 d’une biographie dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

L’inauguration de la nouvelle place marque par ailleurs la fin des travaux de réaménagement de l’espace situé entre la route et la rue des Alpes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision