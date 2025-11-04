Fribourg: une place en l’honneur de l’humanitaire Barbe Schinner

Keystone-SDA

La ville de Fribourg inaugure mardi la Place Barbe-Schinner. Elle entretient ainsi la mémoire de cette femme connue pour son engagement humanitaire et son dévouement envers les blessés de guerre.

(Keystone-ATS) La nouvelle place jouxte la rue des Alpes, en vieille ville de Fribourg. Lors de l’inauguration officielle, les autorités ont rendu hommage à Barbe Schinner, figure emblématique de la charité et de l’histoire militaire, indique mardi un communiqué de la Ville.

Née le 18 juillet 1746 à Fribourg, où elle est décédée le 16 décembre 1816, Barbe Schinner a exercé le métier de sage-femme. Elle s’est distinguée pendant la campagne de Suisse (1799) en soignant à Fribourg des soldats autrichiens, russes et français. Elle est connue pour avoir dédié à prendre soin des blessés et des malades de manière désintéressée et sans distinction d’origine.

Barbe Schinner a été récompensée en 1801 par l’archiduc Charles d’Autriche pour son courage et sa compassion. Présentée comme une précurseure de l’aide humanitaire, la Fribourgeoise a fait l’objet en 1875 d’une biographie dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

L’inauguration de la nouvelle place marque par ailleurs la fin des travaux de réaménagement de l’espace situé entre la route et la rue des Alpes.