Fribourg: Villars Maître Chocolatier veut relancer ses ventes

Keystone-SDA

Villars Maître Chocolatier, qui fête ses 125 ans, affiche de nouvelles ambitions. La marque fribourgeoise, que son nouveau directeur avait comparée à une "belle endormie" à son arrivée, propose un nouvel assortiment qui a nécessité trois ans de préparation.

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(Keystone-ATS) «Nous voulons relancer le moteur de l’innovation, parce que c’est la clé de la croissance pour un petit acteur comme nous», a indiqué le directeur Nicolas Forget dans une interview parue vendredi dans La Liberté. «Villars est en mode conquête ou reconquête», a précisé le Toulousain, en fonction depuis le 1er juillet 2025.

La marque de chocolat lance ainsi 15 nouvelles tablettes, dont neuf au lait, dans une gamme baptisée Héritage 1901, faisant référence à l’année de sa fondation. «Cela faisait longtemps que Villars n’avait pas sorti autant de nouveaux produits à la fois», se réjouit Nicolas Forget dans les colonnes du quotidien fribourgeois.

Problème de notoriété

«Nous avons réalisé un gros travail sur le produit, mais aussi mené une réflexion profonde sur notre positionnement», détaille le trentenaire. «D’habitude, nous lançons deux à trois nouveautés par année. Là, c’est cinq fois plus. Pour aboutir à quinze recettes, nous en avons travaillé au moins le double.»

«Il y a tout un travail de sélection et de tests qui a pris du temps, car certaines recettes ont des temps de fabrication particulièrement longs», ajoute Nicolas Forget. Evoquant les marchés visés, ce dernier mentionne «d’abord la Suisse et la France, un débouché important, puis tous nos marchés internationaux.»

«Villars a une qualité de chocolat reconnue, mais a un problème de notoriété», explique son directeur. En Suisse pour commencer, «car Villars n’est pas assez connue en Suisse alémanique, puis sur des marchés stratégiques que nous avons priorisés». Le chocolatier fribourgeois exporte les deux tiers de sa production.

Record du monde

Au-delà, Villars, qui emploie 140 collaborateurs, a fait parler de lui en mars dernier. Le fabricant avait alors battu le record du monde de la plus grande dégustation, avec 977 participants qui avaient testé un total de 48 kilos de chocolat dans la halle omnisports de St-Léonard, à Fribourg.

Un record qui lui vaudra l’honneur d’être présent dans le musée Guinness World Records qui ouvrira cette année à Londres, «avec notre prix, nos chocolats et des photos de l’événement», note Nicolas Forget. L’opération a coûté quelques dizaines de milliers de francs, notamment pour couvrir les frais d’officialisation.