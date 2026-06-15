Fribourg détaille les bons gestes pour éviter une pollution

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg a rappelé lundi les bons gestes à adopter pour préserver durablement l'environnement. Les pollutions des eaux et des sols résultent très souvent de comportements inappropriés liés à des activités domestiques.

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(Keystone-ATS) Le printemps et l’été sont considérés comme des périodes à risque pour l’environnement. Avec l’arrivée des beaux jours, les activités autour de la maison reprennent: entretien des espaces extérieurs, nettoyage des toitures et des terrasses, remise en service des piscines, désherbage ou travaux de bricolage.

Cette période est donc particulièrement sensible en matière de pollution des cours d’eau et des sols, souvent en raison de gestes anodins mais inadaptés, rappelle le canton. Des substances lessivées par les pluies ou mal évacuées peuvent rejoindre les réseaux d’eaux claires puis les cours d’eau sans passer par une station d’épuration.

Les grilles de route et les caniveaux ne doivent pas être utilisés pour évacuer des déchets ou des eaux sales. Dans la majorité des cas, ils sont reliés directement à un cours d’eau. Déverser dans les égouts de l’eau de lavage, des restes de peinture ou des mégots entraîne une pollution directe du milieu aquatique.

Le Service de l’environnement fribourgeois intervient en moyenne une fois par semaine pour des cas de pollution des cours d’eau ou des sols. Ce sont 76 incidents qui ont été signalés en 2025 et 59 depuis le début de l’année. Si la majorité de ces événements ont un impact limité, certains provoquent des atteintes à l’environnement, allant jusqu’à la mortalité de poissons ou d’invertébrés aquatiques.

Poursuites pénales

Les auteurs de pollutions sont dénoncés aux autorités pénales. La loi fédérale sur la protection des eaux prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur a agi par négligence, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire s’il a agi intentionnellement.