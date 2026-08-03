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Fribourg demande l’aide l’armée pour apporter l’eau aux alpages

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois demande un soutien aérien de l’armée pour approvisionner en eau les alpages qui ne sont pas accessibles par la route. En raison de la sécheresse, il souhaite que l'armée vienne en soutien à Swiss Helicopter SA.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le canton a adressé lundi cette requête auprès du commandement des opérations de l’armée suisse pour un soutien pouvant aller jusqu’au 31 août. Le réchauffement climatique et la canicule qui sévissent sur l’Europe depuis le mois de mai provoquent une sécheresse exceptionnelle dans le canton de Fribourg.

Les alpages situés dans les préalpes fribourgeoises ont atteint les limites de leur réserve d’eau pour le bétail, constate le Conseil d’Etat dans un communiqué. Les teneurs d’alpage qui ont la possibilité d’être ravitaillés par route s’organisent pour aller chercher de l’eau plus bas dans les vallées.

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