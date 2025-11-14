Fribourg et Arc jurassien: hausse des salaires pour les paysagistes

Keystone-SDA

Les sections fribourgeoise et BEJUNE de Jardin Suisse ainsi que les syndicats Unia, Syna et Grüne Berufe Schweiz se sont entendus sur une augmentation générale des salaires pour les paysagistes. Celle-ci se montera à 2,2% le 1er janvier 2026 puis à 1,1% une année plus tard.

1 minute

(Keystone-ATS) Les employeurs ayant déjà accordé une augmentation salariale entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 pourront déduire ce montant des 2,2% d’augmentation.

Cette dernière sera effective dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, du Jura et dans le Jura bernois ainsi que dans les communes de Bienne et d’Evilard-Macolin, indique vendredi un communiqué commun des syndicats et de Jardin Suisse.

L’accord s’applique aux salariés concernés par la CCT étendue de la branche du paysagisme. Il «permet de valoriser la branche tout en équilibrant les réalités économiques des entreprises et les attentes des salariés», souligne le communiqué.