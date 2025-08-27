Fribourg et Lucerne gagnent chacun un siège au Conseil national

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les populations fribourgeoise et lucernoise compteront plus de représentants au Conseil national après les élections fédérales du 24 octobre 2027. Les deux cantons, davantage peuplés, gagnent chacun un siège supplémentaire, au détriment de Berne et des Grisons.

(Keystone-ATS) Fribourg disposera de huit sièges, contre sept actuellement, tandis que Lucerne aura dix sièges, au lieu de neuf. En revanche, les cantons de Berne et des Grisons perdront chacun un siège et auront respectivement 23 et 4 sièges.

Le Conseil fédéral a validé mercredi cette répartition après avoir approuvé l’effectif de la population résidante permanente déterminé à la fin de l’année dernière.

Conformément à la Constitution, les 200 sièges du Conseil national sont répartis tous les quatre ans entre les cantons en fonction de leur population. Zurich compte le plus de sièges (36). Berne et Vaud (19) complètent le podium.

