Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Fribourg Olympic remporte le match au sommet 09. décembre 2001 - 20:41 Fribourg Olympic a remporté le match au sommet de la 12e journée du Championnat de Ligue nationale A de basketball face à Monthey (86-78). Après sa surprenante défaite essuyée samedi passé à Lausanne, Lugano a relevé la tête en s'imposant 91-81 à Boncourt. Olympique Lausanne a profité du désarroi carougeois pour remporter son deuxième succès consécutif (105-74) et remonter à la quatrième place du classement. Dans le derby vaudois, Nyon a passé l'épaule en toute fin de rencontre face à Riviera (75-74). Quant aux Geneva Devils, ils ont manqué une belle occasion de rester au contact du groupe de tête en s'inclinant face à la lanterne rouge, les Reuss Rebels, 95-86. Un match équilibré Les 1400 spectateurs de la salle Sainte-Croix ont assisté à un match équilibré entre le leader et Monthey. A cinq minutes du terme, les deux formations étaient encore au coude à coude (72-71). C'est le moment choisi par Valentin Wegmann pour faire la différence. Le jeune international inscrivait sept points consécutifs pour creuser un écart décisif (79-71). Malgré un mauvais départ (2-11 après trois minutes), Boncourt est revenu à hauteur de Lugano peu avant la fin du quart (24-24). Mais les Jurassiens payaient cette débauche d'énergie. Les hommes de Randoald Dessarzin étaient condamnés à courir derrière le score durant toute la rencontre. Damir Tvrdic a été le fer de lance des Tessinois avec 29 points. Carouge poursuit sa descente aux enfers. Le bilan des dernières semaines des Genevois n'est pas glorieux. Carouge reste en effet sur trois revers en championnat et a subi une sévère élimination à Vacallo, club de 2e ligue, en Coupe de Suisse. Après une première mi-temps équilibrée, les Vaudois ont passé la vitesse supérieure pour s'imposer de 31 points. Derby vaudois Le derby vaudois a tenu en haleine les spectateurs de la salle du Rocher. Dans un match très engagé, Riviera a mené jusqu'à cinq minutes de la fin (66-66 à la 35e). Robert Margot a alors sorti le grand jeu pour offrir la victoire à ses couleurs. L'arrière nyonnais a marqué les cinq derniers points de son équipe. Riviera a bien eu deux possibilités pour faire pencher la balance de son côté, mais tant Jérôme Charrière que Coco Kashama voyaient leur tir rebondir sur l'anneau. Face aux derniers du classement, les Reuss Rebels, Genève a laissé échapper une victoire qui semblait presque acquise au terme du troisième tiers (70-62). C'était sans compter sur la rébellion de Reuss qui, sous l'impulsion de Rodney Conner (33 points), mettait les Devils à genoux dans les quatre dernières minutes du match. swissinfo avec les agences