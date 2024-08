Frustration et colère des fans d’Oasis lors de la vente des places

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quelques billets étaient encore disponibles samedi après-midi pour la tournée retour d’Oasis à l’été 2025. Mais la vente a suscité la colère et la frustration de nombreux fans avec des sites en panne et des billets plus chers qu’annoncé.

Des millions de personnes se sont ruées samedi matin sur les plateformes de vente pour tenter d’obtenir un billet pour l’une des 17 dates du groupe emblématique de la Britpop au Royaume-Uni et en Irlande. Oasis a annoncé sa reformation mardi après quinze ans de brouille entre Liam Gallagher et son frère Noel.

Complètement débordés par l’affluence, des sites comme Gigs and Tours ou SeeTickets étaient inaccessibles avant même le début de la vente, priant les fans de patienter mais peinant à rétablir l’accès. Un porte-parole de Ticketmaster UK, la plus grosse plateforme de vente, a lui assuré que le site “fonctionnait”, avec “des millions de fans (…) placés dans une file d’attente” virtuelle.

“Quelques tickets sont encore disponibles, mais en quantité très limitée” et seulement dans certaines catégories, affichait le site en milieu de journée.

De 148 à 355 livres

Nombre de fans ont toutefois eu la mauvaise surprise de découvrir en accédant à la page d’achat des billets, souvent après plusieurs heures d’attente, que le prix avait presque doublé sous l’effet d’une forte “demande”.

“Ce sentiment quand tu fais la queue pendant quatre heures pour découvrir que le prix du billet est passé de 148 livres (165 francs) à… 355 livres (près de 400 francs) ??? Parce qu’ils sont très ‘demandés’. Comment cela n’est-il pas illégal?”, s’est insurgé une internaute sur X.

Accusé d’en être le responsable, Ticketmaster UK indique sur son site que “l’organisateur de l’évènement a fixé le prix de ces places en fonction de leur valeur marchande”, pointant plutôt vers les promoteurs de la tournée.

Ejecté virtuellement de la file

D’autres fans ont aussi été brutalement renvoyés à la fin de la file sans aucune explication, comme un journaliste de l’AFP pourtant arrivé à la dernière étape du processus d’achat et sur le point d’acquérir son ticket pour Manchester.

“Malheureusement, Oasis s’est déjà re-séparé pendant que vous attendiez”, a ironisé un internaute sur le réseau X, où les milliers de détournements humoristiques ont rapidement fait place à une réelle amertume.

Les fans irlandais ont aussi déploré “la folie absolue” d’ouvrir une heure avant la vente pour les deux dates de Dublin, pour lesquelles il n’est actuellement plus possible d’acheter un billet, a indiqué Ticketmaster Irlande en milieu de journée.

La veille, quelques personnes avaient pu acheter des tickets en exclusivité après avoir été tirés au sort pour une prévente. Et vu l’engouement, certains d’entre eux n’ont pas tardé à tenter de les revendre pour plusieurs milliers de livres.

Rude compétition

“Veuillez noter que les billets peuvent UNIQUEMENT être revendus à leur valeur nominale via Ticketmaster et Twickets. Les billets vendus en violation des conditions générales seront annulés par les organisateurs”, a prévenu le groupe sur son compte X.

Oasis se produira à Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin, et a rajouté trois dates aux 14 initialement prévues, ce qui représente près de 1,4 million de billets selon la BBC.

Pour cette tournée qui s’annonce déjà historique, les tickets les plus abordables avaient été initialement annoncés autour de 75 livres (85 francs) pour une place assise à Londres, Edimbourg et Cardiff, et de 150 livres (170 francs) dans la fosse.

La compétition était d’autant plus rude qu’en l’absence de tournée internationale, les fans du monde entier se sont précipités sur cette vente.

Réconciliation durable?

Car même si “des préparations sont en cours pour emmener ‘Oasis Live ’25’ sur d’autres continents plus tard l’année prochaine”, certains doutent de la solidité de la trêve entre les frères ennemis du rock britannique.

Le retour du duo, qui s’était déchiré en 2009 après une énième altercation au festival parisien de Rock en Seine, a été annoncé mardi.

La réconciliation des frères Gallagher, qui se sont attaqués sur les réseaux sociaux et par interviews interposées depuis 15 ans, n’arrive pas après “une grande révélation” mais “une prise de conscience graduelle que c’est le bon moment”, ont-ils expliqué.

Elle intervient trente ans après l’album “Definitely Maybe”, sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.