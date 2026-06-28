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Fuite d’acide à Marin (NE): quartier bouclé durant deux heures

Keystone-SDA

Un quartier de Marin (NE) a été bouclé durant deux heures dimanche après-midi en raison d'une importante fuite d'acide chlorhydrique. L'intervention des pompiers devrait durer jusque vers 20h00.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La population n’est désormais plus confinée, a indiqué vers 17h30 le capitaine Alain Saudan, officier de police judiciaire, confirmant à Keystone-ATS une information des médias régionaux. Les habitants peuvent sortir, mais il leur est conseillé de se diriger plutôt à l’opposé de l’entreprise concernée. Selon lui, il n’y a jamais eu de danger pour les habitants.

Selon Arcinfo et la radio RTN, la fuite d’acide – environ 50 à 200 litres – s’est produite dans les locaux de l’entreprise EM Microelectronics.

La police a informé la population locale à l’aide de drones. Une méthode inédite qui est plus rapide pour faire passer un message que le porte-à-porte, a précisé Alain Saudan.

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