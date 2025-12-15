Fuite d’eau maîtrisée, le MEG peut rouvrir ses portes

Keystone-SDA

Le Musée d'ethnographie de Genève (MEG), qui avait dû fermer mi-novembre à cause d'une fuite d'eau, peut rouvrir dès mardi. Les salles d'exposition n'ont pas été touchées, mais ont été fermées par précaution et pour enquêter sur l'origine de la fuite.

(Keystone-ATS) La fuite d’eau était apparue dans un atelier technique, «hors du périmètre des salles d’exposition», selon le communiqué de la Ville de Genève publié lundi. Après la découverte de l’infiltration, une cellule de protection des biens culturels, dispositif d’urgence à disposition des institutions pour protéger les collections, a été déclenchée.

La cellule a mis en place une série de mesures de protection: un système de surveillance, l’installation d’éléments pour pouvoir agir rapidement en cas d’aggravation, des bâches, des sondes climatiques et une mesure du taux d’hygrométrie. Les salles ont été fermées pendant cinq semaines au total, permettant aussi de chercher l’origine de la fuite.

«Les pistes thermiques et sanitaires ont été rapidement écartées», selon le communiqué. La nappe phréatique n’est pas non plus le problème, ni la proximité avec l’Arve ou un projet effectué par les SIG non loin du musée. La cause reste toujours inconnue, et les investigations se poursuivent», indique la Ville. Mais grâce aux «étanchéités provisoires mises en place», les salles d’expositions peuvent rouvrir au public mardi.