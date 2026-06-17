Fujitsu: démission du président pour «conduite inappropriée»

Keystone-SDA

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Le président de Fujitsu a démissionné en raison d'une "conduite inappropriée liée à une femme", a annoncé mardi le groupe japonais de systèmes informatiques, un des plus grands prestataires mondiaux du secteur.

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(Keystone-ATS) Le départ de Hidenori Furuta, effectif mardi, est intervenu après que l’entreprise a pris connaissance de faits plus tôt en juin, a indiqué mercredi à l’AFP un porte-parole de Fujitsu.

Ce dernier a refusé de livrer des détails sur l’affaire, mais a précisé que cette décision en matière de ressources humaines ne faisait suite à aucune violation de la loi.

Il n’est pas prévu de remplacer M. Furuta dans l’immédiat, a-t-il ajouté. Hidenori Furuta avait pris la tête du conseil d’administration de Fujitsu en 2024, après avoir occupé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur technique.