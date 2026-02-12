La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Funiculaire de Macolin: station inférieure refaite à neuf

Keystone-SDA

Après environ dix mois de travaux, la station inférieure du funiculaire, qui relie Bienne à Macolin (BE), a été refaite à neuf. Le moyen de transport véhicule environ 360'000 personnes par an, aussi bien la population locale, les athlètes du Centre national du sport que les touristes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette rénovation du bâtiment était urgente, étant donné que la dernière datait et que l’infrastructure était obsolète», ont indiqué jeudi les transports publics biennois. L’enveloppe du bâtiment a été rénovée, isolée et repeinte. Le funiculaire, en service depuis environ 130 ans, a une dimension historique – un aspect qu’il a fallu veiller à prendre en compte.

Le chauffage au gaz a été remplacé par une pompe à chaleur (alimentée par des eaux souterraines). De nouvelles toilettes, adaptées aux personnes à mobilité réduite, ont également été installées. Le personnel dispose de nouveaux locaux avec une salle de pause et un vestiaire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision