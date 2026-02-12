Funiculaire de Macolin: station inférieure refaite à neuf

Après environ dix mois de travaux, la station inférieure du funiculaire, qui relie Bienne à Macolin (BE), a été refaite à neuf. Le moyen de transport véhicule environ 360'000 personnes par an, aussi bien la population locale, les athlètes du Centre national du sport que les touristes.

(Keystone-ATS) «Cette rénovation du bâtiment était urgente, étant donné que la dernière datait et que l’infrastructure était obsolète», ont indiqué jeudi les transports publics biennois. L’enveloppe du bâtiment a été rénovée, isolée et repeinte. Le funiculaire, en service depuis environ 130 ans, a une dimension historique – un aspect qu’il a fallu veiller à prendre en compte.

Le chauffage au gaz a été remplacé par une pompe à chaleur (alimentée par des eaux souterraines). De nouvelles toilettes, adaptées aux personnes à mobilité réduite, ont également été installées. Le personnel dispose de nouveaux locaux avec une salle de pause et un vestiaire.