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Fusillade en Allemagne: cinq morts et plusieurs blessés

Keystone-SDA

Une fusillade dans une ville du nord de l'Allemagne lundi a fait cinq morts et plusieurs blessés, a annoncé sur WhatsApp la police locale, qui a arrêté deux personnes, dont le tireur présumé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon la police, il n’existe plus aucun «danger pour la population» après cet homicide qui s’est produit dans un centre d’aide pour jeunes à Stade, ville de 50’000 habitants près de Hambourg. «L’enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit»,a-t-on précisé de même source.

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