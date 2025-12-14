La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

Keystone-SDA

Seize personnes ont été tuées et au moins 40 autres blessées dans la fusillade qui s'est déroulée pendant une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a indiqué la police d'Etat tôt lundi dans un nouveau bilan.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La police peut confirmer que 16 personnes sont décédées et que 40 personnes restent hospitalisées après la fusillade survenue hier à Bondi», a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X. Le communiqué ne précisait pas si le bilan incluait l’un des tireurs, mort lors de l’attaque.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision