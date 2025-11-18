Fusion d’associations de commerçants indépendants à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le commerce indépendant de détail du canton de Neuchâtel va regrouper ses forces. Les quatre associations régionales et la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail (FNCID) ont décidé de fusionner pour donner naissance à une nouvelle organisation nommée commerces-ne.

(Keystone-ATS) Plus de cent commerçants et représentants des milieux politiques, économiques et institutionnels ont entériné la fusion lundi soir à Cernier, a indiqué la nouvelle organisation cantonale, qui sera chargée de porter la voix du secteur.

Le commerce indépendant de détail, qui fait face à de nombreux défis, doit s’unir dans une structure cantonale pour être lisible, audible et efficace dans un paysage en pleine mutation, a déclaré Olivier Zuretti, président du comité de fusion, élu finalement président de la nouvelle entité.

Citée dans le communiqué, Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de l’économie et de la cohésion sociale, a expliqué que le commerce indépendant de détail joue un rôle déterminant dans la vie des communes. Elle a rappelé qu’au-delà de sa contribution économique, les commerces participent à la convivialité des centres, à la cohésion sociale, à la formation professionnelle et à l’animation du territoire.