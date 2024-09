Géorgie: loi restreignant les droits des LGBT+ adoptée

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) Le Parlement géorgien a adopté mardi un texte de loi sur les « valeurs familiales » et contre la « propagande des relations homosexuelles ». Le pas a été dénoncé par l’UE, les Etats-Unis, l’ONU et des organisations comme restreignant les droits de la communauté LGBT+.

La législation, similaire à ce qui existe en Russie, a été approuvée par les députés du parti au pouvoir, Le Rêve géorgien, lors d’un vote boycotté par l’opposition. Le gouvernement géorgien se trouve en plein virage conservateur et anti-occidental.

L’adoption du texte pourrait alimenter les tensions dans ce pays du Caucase à l’approche d’élections législatives cruciales prévues le 26 octobre. Au total, 84 députés ont voté pour et 0 contre, selon un décompte officiel.

Inceste et homosexualité sur le même plan

Le projet de loi avait été voté fin juin en première lecture et a donc été validé définitivement mardi. Il doit désormais être signé par la présidente pro-occidentale Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement, ou, si elle refuse, par le président du Parlement.

Le texte interdit « la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste » dans les établissements d’enseignement et les émissions de télévision, et restreint aussi les « rassemblements et manifestations ». Des groupes de défense des droits ont critiqué cette formulation mettant sur le même plan l’inceste et l’homosexualité.

A Genève, le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a demandé mardi l’abrogation de la loi. Celle-ci prévoit des discriminations et menace de nombreux droits humains, a estimé une porte-parole. L’Union européenne (UE) avait elle déclaré début septembre que le texte « porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d’une partie de la population ».

Le président du Parlement, Chalva Papouachvili, qui a soutenu le projet de loi, a assuré que le texte visait à « renforcer les mécanismes de protection des mineurs et les valeurs familiales fondées sur l’union d’une femme et d’un homme ».

L’adhésion à l’UE « en péril »

En Russie, une législation similaire réprimant la « propagande LGBT » a été adoptée il y a une dizaine d’années. Moscou l’a considérablement élargie depuis, en ajoutant même le « mouvement international LGBT » sur sa liste des entités déclarées « terroristes et extrémistes », même si aucune organisation ne porte ce nom dans le pays.

Le parti Rêve géorgien a déjà été accusé par ses détracteurs de se tourner de plus en plus vers Moscou, malgré la guerre que la Russie a mené au pays en 2008. Il lui est également reproché de s’inspirer de législations répressives russes.

La Géorgie a été ainsi secouée ces derniers mois par des manifestations massives contre une loi sur « l’influence étrangère », vertement critiquée en Occident et là encore proche de la législation de la Russie sur les « agents de l’étranger » qui a concouru à la répression de toute opposition dans ce pays.

Les opposants accusent le parti du Rêve géorgien de mettre en péril l’adhésion espérée de leur pays à l’Union européenne. Ce pays de confession majoritairement chrétienne orthodoxe a obtenu en décembre 2023 le statut de candidat à l’UE, mais les négociations d’adhésion n’ont pas encore commencé. Le pays aspire également à rejoindre l’Otan.

« Violations des droits humains »

Les dirigeants de l’UE avaient cependant décidé avant l’été d' »un arrêt » « de facto » du processus d’adhésion dans l’attente d’un changement de politique à Tbilissi.

Le parti du Rêve géorgien accuse de son côté l’Occident de saper les « valeurs traditionnelles », une formule également employée régulièrement par le président russe Vladimir Poutine.

Lundi, les Etats-Unis ont annoncé « prendre des mesures supplémentaires pour imposer des restrictions en matière de visas à plus de 60 Géorgiens et aux membres de leur famille qui sont responsables ou complices de l’affaiblissement de la démocratie en Géorgie ». « Nous restons préoccupés par les violations des droits humains et les actions antidémocratiques en Géorgie », a déclaré le secrétaire d’Etat Antony Blinken dans un communiqué.