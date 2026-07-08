La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

G7: Kast dit que Berne aurait pu être plus «pugnace» avec la France

G7 : M. Kast estime que Berne aurait pu se montrer plus « ferme » vis-à-vis de la France
G7 : M. Kast estime que Berne aurait pu se montrer plus « ferme » vis-à-vis de la France Keystone-SDA

La conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast estime que la Suisse aurait pu être plus "pugnace" avec la France dans le dialogue pour la prise en charge des coûts du sommet du G7 d'Evian (F). Ceux-ci atteignent 31,6 millions de francs à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sur ce montant, 12,5 millions seront assumés par la Confédération, affirme Mme Kast dans un entretien publié mercredi par le quotidien L’Agefi. Berne s’était engagé à payer 80% des frais sécuritaires des cantons affectés, mais l’enveloppe dépasse ce cadre.

Pour les quelque 20 millions restants, Genève souhaite toujours que la France les acquitte, mais les autorités du pays voisin ont pour le moment botté en touche. «A terme, cela pourrait peser sur nos relations régionales», met en garde la conseillère d’Etat.

Et Mme Kast de lancer une pique aux autorités fédérales. «Certainement que la délégation aurait pu être plus ferme lors des négociations initiales», insiste-t-elle. «On a peut-être été trop confiant dans la diplomatie et pas assez pugnace», ajoute-t-elle également.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision