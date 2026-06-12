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G7: les HUG sont prêts à faire face à des afflux de blessés

Keystone-SDA

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont déployé un important dispositif pour faire face à des afflux soudains de blessés au cas où la situation dégénérerait en marge du sommet du G7 à Evian (F). Des tentes ont été installées vendredi devant l'entrée du site.

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(Keystone-ATS) Ces tentes dressées sur la rotonde des HUG en face de l’entrée des urgences adultes permettront de prendre en charge des arrivées massives de personnes. «Cela peut notamment être le cas de groupes de personnes qui auraient été exposées à des gaz lacrymogènes», indiquent les HUG.

Les opérations chirurgicales électives, c’est-à-dire non-urgentes, ont été réduites de 20% du 11 au 18 juin. Les HUG ont aussi ouvert une quarantaine de lits supplémentaires dans les départements de médecine, de chirurgie et dans les services de gériatrie.

Au niveau du personnel, les équipes des urgences adultes, pédiatriques, gériatrique et ophtalmologiques seront renforcées. Du personnel en congé ou en récupération pourra être rappelé en cas de besoin.

Le personnel soignant et médical frontalier utilisera le système de macaron mis en place par les autorités pour faciliter les passages de frontière. Au total, 5300 macarons ont été délivrés aux employés frontaliers des HUG.

A noter aussi qu’une centaine de places de parking est mise à disposition gratuitement du personnel qui serait appelé en renfort. Enfin, près de 90 chambres d’hôtel ont été mises à disposition du personnel indispensable à l’organisation et à la gestion de l’événement.

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