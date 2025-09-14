La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Keystone-SDA

Un ressortissant allemand de 60 ans est décédé après une course d’escalade lors de la descente à pied à Gadmen, sur la commune d'Innertkirchen dans l'Oberland bernois vendredi après-midi. Une enquête a été ouverte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un homme et son partenaire de cordée se rendaient à une course d’escalade sur le Pfriendler, qui culmine à 2500 mètres. Pour des raisons encore inconnues, lors de la descente à pied, l’un des hommes a fait une chute de plusieurs mètres jusqu’au pied du mur, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche.

Le partenaire de cordée ainsi que des tiers présents ont immédiatement alerté les secours. L’homme est toutefois décédé sur les lieux.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
34 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision