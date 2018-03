Dans le tableau féminin, Emmanuelle Gagliardi quitte le tournoi sur la pointe des pieds. Contre toute attente, la Genevoise a en effet été battue 6-3 5-7 2-6 par la 194e mondiale, Cindy Watson. Diminuée par une douleur à la hanche gauche, la Genevoise a commis 30 fautes directes dans les deux derniers sets. Elle n'égalera donc pas à Melbourne le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Michel Kratochvil s'est pour sa part incliné 6-3 3-6 3-6 3-6 contre Alberto Martin. Malgré un début de match prometteur, le Bernois a commis trop de fautes directes (71) pour espérer inquiéter l'Espagnol, vainqueur du no 1 mondial Lleyton Hewitt mardi. Martina Hingis et Roger Federer demeurent ainsi les derniers Suisses en lice. En double, la Saint-Galloise associée à la Russe Anna Kournikova se sont imposées 6-2 6-2 face à la paire formée par l'Australienne Annabel Ellwood et l'Ukrainienne Tatiana Perebiynis. swissinfo avec les agences

Gagliardi et Kratochvil cassent 17. janvier 2002 - 11:07 Le 2e tour des Internationaux de tennis d'Australie a été fatal à la Genevoise et au Bernois, défaits par l'Australienne Watson et l'Espagnol Martin. Brillants lors du premier tour du tournoi de Melbourne, les Suisses Emmanuelle Gagliardi et Michel Kratochvil ont dû s'avouer vaincus lors de leur seconde sortie en terre australienne. Hingis et Federer seuls en lice Dans le tableau féminin, Emmanuelle Gagliardi quitte le tournoi sur la pointe des pieds. Contre toute attente, la Genevoise a en effet été battue 6-3 5-7 2-6 par la 194e mondiale, Cindy Watson. Diminuée par une douleur à la hanche gauche, la Genevoise a commis 30 fautes directes dans les deux derniers sets. Elle n'égalera donc pas à Melbourne le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Michel Kratochvil s'est pour sa part incliné 6-3 3-6 3-6 3-6 contre Alberto Martin. Malgré un début de match prometteur, le Bernois a commis trop de fautes directes (71) pour espérer inquiéter l'Espagnol, vainqueur du no 1 mondial Lleyton Hewitt mardi. Martina Hingis et Roger Federer demeurent ainsi les derniers Suisses en lice. En double, la Saint-Galloise associée à la Russe Anna Kournikova se sont imposées 6-2 6-2 face à la paire formée par l'Australienne Annabel Ellwood et l'Ukrainienne Tatiana Perebiynis. swissinfo avec les agences