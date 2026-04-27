Gala de la presse: le suspect mis en accusation par un tribunal

Keystone-SDA

L'homme suspecté d'avoir ouvert le feu lors d'un gala de la presse auquel assistait Donald Trump a été mis en accusation lundi par un tribunal de Washington pour tentative d'assassinat sur le président américain et deux infractions liées aux armes.

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(Keystone-ATS) Cole Allen, 31 ans, encourt une peine de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable d’avoir tenté de tuer Donald Trump lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche samedi à Washington.