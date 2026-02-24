La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Galenica: 170 emplois menacés chez Bichsel

Keystone-SDA

Le grossiste en médicaments et exploitants de pharmacies Galenica annonce l'arrêt d'ici la fin de l'année de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel, invoquant un manque de compétitivité. La mesure menace directement 170 postes de travail.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une procédure de consultation a été lancée, indique un communiqué diffusé mardi. La filiale se concentrera à l’avenir sur les prestations de soins à domicile et la Grossse Apotheke Dr. G. Bichsel à Interlaken poursuivra ses activités sous l’étendard de la chaîne Amavita.

Les frais de restructuration sont devisés entre 35 et 40 millions de francs et devront pour l’essentiel être comptabilisés sur la première moitié de l’année. Ils comprennent notamment entre 17 et 19 millions de correctifs de valeur sur les stocks et immobilisations corporelles.

L’Ebit au niveau du groupe doit en profiter à hauteur de 3 millions de francs par année dès 2027.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision