Galenica freiné sur six mois par la restructuration chez Bichsel

Keystone-SDA

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L'abandon de la production pharmaceutique de la filiale Bichsel a pesé au premier semestre sur les résultats de Galenica.

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(Keystone-ATS) L’excédent d’exploitation (Ebit) s’est ainsi contracté de près d’un cinquième à 88,2 millions de francs et le bénéfice net de près d’un quart à 66,9 millions.

Le devis pour les frais de restructuration sur l’ensemble de l’année a toutefois été ramené à 30 millions, contre 35 à 40 millions précédemment, indique le grossiste en médicaments et exploitant de chaînes de pharmacies dans son rapport semestriel jeudi.

La direction reconduit sinon ses prévisions pour l’année en cours, comprenant une croissance des recettes de 5 à 7% assortie d’une progression de 6 à 8% de l’Ebit apuré de tout facteur jugé non récurrent. Les actionnaires peuvent compter sur un dividende au moins égal aux 2,50 francs par actions octroyés à l’issue de l’exercice 2025.

La croissance sur les six premiers mois de l’année s’inscrit au-delà de la fourchette articulée, à 7,1% pour des recettes de 2,14 milliards.

Apuré de tout facteur jugé exceptionnel, le groupe bernois se calcule un Ebit de 117,7 millions, étoffé de 7,1% sur un an. Le bénéfice net aurait de son côté grappillé un million pour atteindre 92 millions.

La performance comble peu ou prou les attentes des analystes consultés par AWP, à l’exception d’un bénéfice net ajusté inférieur à l’estimation la moins optimiste.