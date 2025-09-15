La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Gare de Fribourg: travaux de rénovation du passage sous-voies est

Keystone-SDA

Les CFF continuent de rajeunir la gare de Fribourg. Ils entament les travaux de rénovation du passage sous-voies situé côté est, d’une partie du bâtiment principal, mais également des arcades. Les investissements de cette modernisation se montent à 25 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’objectif de ces travaux est d’optimiser la circulation des flux au sein de la gare et de créer des locaux commerciaux plus lumineux et plus spacieux», ont indiqué lundi les CFF.

Le chantier permettra également de moderniser les arcades de la gare, situées sous le quai, au nord du bâtiment principal. Par ailleurs, les façades et la toiture du bâtiment principal de la gare bénéficieront d’une rénovation complète. Six logements seront aussi rénovés ou créés dans les étages de l’édifice.

«Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin de limiter les désagréments pour la clientèle», ont précisé les CFF. La première étape, qui débute fin septembre, se concentrera sur la zone située sous les voies 4 et 5 et s’étendra sur neuf mois, jusqu’en juin 2026. Les étapes suivantes se poursuivront jusqu’à mi-2029.

La gare de Fribourg avait déjà fait l’objet d’importants travaux de rénovation – notamment avec la création de quais plus longs et plus larges et de nouveaux accès. Le coût total des travaux avait été chiffré à 120 millions de francs lors de la fête d’inauguration il y a une année. Les CFF avaient alors informé que des travaux auraient encore lieu.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision