Gaz: nouvelle baisse du prix d’EDJ dans le Jura

Keystone-SDA

Energie du Jura SA (EDJ) va procéder à une nouvelle baisse du prix du gaz dès le 1er janvier. Cette diminution est rendue possible par l’évolution favorable des marchés et par la part croissante de gaz produit localement. Les ménages jurassiens, bénéficiant du tarif de base, verront leur facture annuelle être allégée d’environ 240 francs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le montant des abonnements et de la taxe puissance reste inchangé. Mais au 1er janvier, le tarif de base pour le kWh de gaz baisse d’environ 6,9%. «Celui-ci intègre 10% de biométhane entièrement produit dans le Jura, renforçant ainsi l’indépendance énergétique régionale et la transition vers des solutions bas carbone», a indiqué mardi EDJ.

L’offre avec 20% de biométhane local bénéficie d’une réduction de 4,9% sur le tarif énergie. La taxe CO2 appliquée à la part de gaz naturel diminue également légèrement.

Une première en Suisse

L’an prochain, «EDJ franchira une nouvelle étape dans le développement du biométhane local avec l’injection de biométhane, issu de la centrale biogaz de Bure», a précisé l’entreprise. En service depuis 2013, l’installation ajoulote produisait jusqu’ici du biogaz valorisé en chaleur et en électricité.

Le biogaz sera désormais purifié sur place en biométhane, transporté par camions bouteilles et injecté directement dans le réseau de gaz naturel d’EDJ. «Ce transport de biométhane par camion jusqu’à un point d’injection dans le réseau sera une première en Suisse», a expliqué l’énergéticien. A moyen terme, un deuxième site agricole viendra renforcer cette capacité et consolider la production régionale.