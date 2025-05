Gaza: 16 morts dans des raids israéliens selon la Défense civile

Keystone-SDA

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de 16 personnes, dont des enfants, dans plusieurs frappes aériennes israéliennes sur le territoire palestinien assiégé. Un raid a notamment visé la maison d'un caméraman local.

(Keystone-ATS) « Les équipes de la Défense civile ont évacué 16 martyrs, dont plusieurs enfants, à la suite de frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza depuis l’aube », a déclaré à l’AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cet organisme de premiers secours, dans un nouveau bilan en début de matinée.

Il a expliqué que neuf personnes « de la famille du journaliste Osama al-Arabid » avaient été tuées dans les environs d’al-Saftawi, au nord de la ville de Gaza. « Plusieurs enfants » comptaient parmi les personnes décédées, selon M. Bassal. Un précédent bilan faisait état de huit morts dans cette frappe survenue autour de 02h00 (01h00 suisses).

M. Al-Arabid, qui travaille comme journaliste vidéo et monteur pour une société de production locale, a été blessé, toujours selon la Défense civile.

Dans le centre de la bande de Gaza, six personnes d’une même famille, les Aqilan, ont été tuées dans une frappe sur le secteur de Deir al-Balah, selon la même source.

« Hussein Abdel-Fattah Aqilan, son épouse Hala, et leurs quatre enfants » ont été tués, et quinze personnes ont été blessées, a précisé M. Bassal, qui a indiqué que cette famille se trouvait dans une maison abritant des personnes déplacées, totalement détruite par la frappe, et que les recherches se poursuivaient dans les décombres.

Il a ajouté qu' »un civil » avait été tué à Abasan, à l’est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, sans plus de précision. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas répondu dans l’immédiat, et a indiqué qu’il lui était difficile de se renseigner sur ces frappes sans coordonnées précises.

Rompant une trêve de deux mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza, et a intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché d’anéantir le Hamas, libérer les derniers otages restants et prendre le contrôle du territoire.