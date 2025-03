Gaza: des dizaines de morts et blessés dans des raids israéliens

Keystone-SDA

Les frappes israéliennes mardi dans la banque de Gaza ont fait au moins 121 morts et des dizaines de blessés, a indiqué la défense civile de l'enclave palestinienne. Un responsable israélien a assuré qu'elles ne visaient que la hiérarchie civile et militaire du Hamas.

(Keystone-ATS) On dénombre « plus de 121 morts, pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées », a déclaré un porte-parole de la défense civile. Il a précisé que plus de 82 morts ont été recensés à Khan Younès, dans le sud de la bande de gaza, les autres morts se répartissant essentiellement entre Nousseirat (centre), Gaza-ville, et le nord du territoire.

Il s’agit d’un raid israélien d’une ampleur sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier entre le Hamas et Israël.

Les forces israéliennes « ont lancé une série de frappes préventives visant des commandants militaires de grade intermédiaire, des membres de la direction du Hamas ainsi que des infrastructures terroristes » du mouvement, a indiqué un responsable israélien sous le couvert de l’anonymat.