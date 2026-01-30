Gaza: Israël dit avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah

Keystone-SDA

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir "éliminé trois terroristes" sortis d'un souterrain dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ce nouvel incident vient illustrer la fragilité de la trêve.

(Keystone-ATS) Les frappes ont eu lieu dans la zone de Rafah où se trouve le poste-frontière avec l’Egypte, seul passage entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, et dont les habitants du territoire palestinien, l’ONU et les organisations humanitaires attendent avec impatience la réouverture.

Avant l’aube, des soldats ont identifié «huit terroristes» sortant d’infrastructures souterraines dans l’est de Rafah et «l’armée de l’air israélienne (en) a visé et éliminé trois», indique un communiqué militaire.

Selon le texte, des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s’échapper et les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d’éliminer l’ensemble des terroristes».

«Les troupes (israéliennes) restent déployées conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate», a ajouté l’armée, sans fournir aucune indication sur le type d’armes éventuelles dont étaient munies les personnes qu’elle dit avoir tuées.

Un peu plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël à partir de Gaza, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis.

Alors que les belligérants s’accusent mutuellement de violer la trêve de façon quotidienne et qu’ils ne s’étaient pas acquittés de l’intégralité de leurs engagements, Washington a annoncé mi-janvier le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu, censée mener vers une fin définitive de la guerre.