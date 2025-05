Gaza: Israël rappelle des dizaines de milliers de réservistes

Keystone-SDA

L'armée israélienne a confirmé le rappel de "dizaines de milliers de réservistes" pour son offensive à Gaza. Elle a annoncé que son objectif est la destruction de "toutes les infrastructures" du Hamas, selon un communiqué.

(Keystone-ATS) « Cette semaine, nous rappelons des dizaines de milliers de réservistes afin de renforcer et d’élargir notre opération à Gaza », a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée, dans un communiqué.

« Nous intensifions la pression dans le but de ramener nos (otages) et de vaincre le Hamas. Nous agirons dans d’autres zones et détruirons toutes (ses) infrastructures, à la surface comme sous terre ».