Gaza: la Défense civile annonce 39 morts dans des frappes de Tsahal

Keystone-SDA

La Défense civile a annoncé samedi la mort de 39 Palestiniens, dont des enfants, dans l'offensive sur le territoire ravagé par plus de 22 mois de guerre, où Tsahal prépare de premières évacuations de civils en vue de son offensive annoncée sur la ville de Gaza.

(Keystone-ATS) Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a affirmé à l’AFP qu’un quartier de Gaza-ville dans le nord du territoire palestinien assiégé et affamé, était soumis à d’intenses bombardements depuis presque une semaine.

«Nous estimons que plus de 50’000 personnes restent dans le quartier de Zeitoun, la plupart sans eau ni nourriture», a-t-il dit, en accusant Israël de «nettoyage ethnique» à Zeitoun et dans le quartier voisin de Tal al-Hawa. «Nos équipes n’ont pas accès aux blessés».

Selon M. Bassal, 30 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été tués par les tirs et frappes de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Parmi eux, 21 Palestiniens ont été tués près de deux centres de distributions d’aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire, a-t-il précisé. Six autres Palestiniens, dont trois enfants, ont péri dans deux frappes sur le camp de réfugiés de Bureij (centre) et sur la zone d’al-Mawassi (sud).

L’armée israélienne a mis en doute ces chiffres, affirmant à l’AFP que «les institutions à Gaza sont contrôlées et dirigées par le Hamas et donc soumises à son agenda».

Elles sont «connues pour enregistrer des décès sans lien avec le conflit, tels que des décès naturels», et leurs données sont «remplies d’incohérences et d’affirmations erronées», sans distinction entre «pertes civiles et terroristes», a-t-elle ajouté.

«Oublié ce qu’est le sommeil»

Le porte-parole, comme il le fait depuis presque une semaine maintenant, s’est alarmé des opérations de l’armée israélienne dans la ville de Gaza. «Les habitants n’ont aucun endroit où se réfugier. La situation est catastrophique.»

Ghassan Kashko, 40 ans, un habitant de Gaza-ville vit avec sa famille dans une école où ont pris refuge d’autres déplacés.

«Nous avons oublié ce qu’est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s’arrêtent pas. (…) Nous n’avons plus ni nourriture ni eau potable», a-t-il déclaré au téléphone à l’AFP.

Une source au ministère de l’Intérieur lié au Hamas à Gaza a déclaré que «l’occupant continue une opération militaire terrestre dans les zones de Zeitoun et Tal al-Hawa». L’armée israélienne a détruit «des dizaines de maisons et des routes», selon cette source.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec le but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023 lors de l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre.

Evacuations

Vendredi, l’armée a confirmé que ses troupes menaient une série d’opérations à la périphérie de la ville de Gaza, où des habitants font état depuis plusieurs jours d’intenses frappes et d’incursions au sol.

Samedi soir, le Cogat, organisme dépendant du ministère de la Défense et en charge des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a annoncé que «des tentes et autres équipements d’abri seront fournis à compter de demain dimanche dans le cadre des préparatifs de Tsahal pour déplacer la population des zones de combat vers le sud de la bande de Gaza pour leur protection».

«L’aide sera transférée via le point de passage de Kerem Shalom (sud de Gaza) par l’ONU et des organisations internationales, après une inspection sécuritaire approfondie», affirme le Cogat.