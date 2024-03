Gaza: le Conseil de sécurité vote encore un appel à cessez-le-feu

(Keystone-ATS) Le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenter à nouveau lundi d’adopter un texte exigeant un “cessez-le-feu immédiat” à Gaza. Des résolutions ont déjà plusieurs fois été bloquées par les Etats-Unis qui montrent toutefois des signes de changement de ton face à Israël.

Vendredi, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un texte américain, soulignant la “nécessité” d’un “cessez-le-feu immédiat” à Gaza en lien avec les négociations pour la libération des otages capturés lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.

Certains observateurs y ont vu une évolution de la position de Washington pour limiter son soutien à Israël alors que l’offensive israélienne a fait plus de 32’000 morts à Gaza, selon le ministère de la santé du Hamas.

Le projet de résolution, mis au vote lundi, est issu des membres non permanents, dont la Suisse, qui ont négocié tout le week-end avec Washington. “Nous prévoyons, sauf rebondissement de dernière minute, que la résolution sera adoptée et que les Etats-Unis ne voteront pas contre”, a indiqué dimanche un diplomate.

“La Chine soutient ce projet de résolution et félicite l’Algérie et d’autres pays arabes pour leur dur travail à cet égard”, a déclaré lundi Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. “Nous espérons que le Conseil de sécurité l’approuvera au plus vite et enverra un signal fort pour que cessent les hostilités”, a-t-il ajouté.