Gaza: le Jihad islamique publie une nouvelle vidéo d’un otage

Keystone-SDA

Le Jihad islamique, groupe allié du Hamas, a publié mercredi une nouvelle vidéo d'un des Israéliens pris en otage le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du groupe islamiste palestinien en Israël à partir de Gaza.

(Keystone-ATS) La vidéo montre un jeune homme barbu s’identifiant comme Sacha Trupanov. S’exprimant en hébreu, il fait allusion à l’offensive militaire israélienne au Liban lancée dans la deuxième moitié de septembre et aux raids aériens israéliens contre l’Iran, fin octobre, et appelle les Israéliens à intensifier les manifestations visant à faire pression sur le gouvernement en vue de la libération des otages retenus en captivité dans la bande de Gaza.

Il s’agit de la troisième vidéo diffusée par le Jihad islamique de Sacha Trupanov, Russo-Israélien de 29 ans, enlevé avec sa compagne Sapir Cohen, au kibboutz Nir Oz, où le couple rendait visite à la famille du jeune homme.

« Vidéo horrible »

Sa diffusion survient quelques jours après que le Qatar a annoncé cesser sa médiation entre les autorités israéliennes et le Hamas, en vue d’obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages.

Sapir Cohen, ainsi que la mère et la grand-mère de Sacha Trupanov, ont été libérées lors de l’unique trêve dans la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas. Le père Vitali Trupanov, le père de l’otage, a été tué le 7 octobre.

Cette « vidéo horrible (…) souligne l’urgence du retour des (…) otages », qui « n’ont plus de temps à perdre », après les épreuves qu’ils ont endurées et alors qu’ils « font face à un risque accru de perdre la vie après plus d’un an de détention », a déclaré le Forum des familles, principale association des proches d’otages, dans un communiqué.

« Je suis soulagée de voir mon fils vivant, mais je suis très inquiète d’entendre ce qu’il dit. J’exhorte à ce que tous les efforts soient faits pour obtenir sa libération immédiate et celle de tous les autres otages », a déclaré sa mère, Yelena Trupanov, citée dans le communiqué.

Lors de l’attaque sans précédent des commandos du Hamas, le 7 octobre 2023, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien. Au total, 97 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l’armée.