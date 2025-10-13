Gaza: les 13 derniers otages vivants sont avec le CICR (armée)

Keystone-SDA

L'armée israélienne a confirmé lundi en fin de matinée que les treize derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza avaient été relâchés par le Hamas. Ils sont désormais avec la Croix Rouge.

1 minute

(Keystone-ATS) «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages leur ont été transférés et sont en route» pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) «à l’intérieur de la bande de Gaza», écrit l’armée dans un communiqué.

Les autorités israéliennes avaient annoncé avant 10h00 (09h00 suisses) le retour des sept premiers otages encore en vie. Selon la radio-télévision publique, les treize autres ont été rendus au CICR dans le sud de la bande de Gaza et doivent être remis bientôt à l’armée israélienne.