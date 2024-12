Gaza: les conditions à l’hôpital Kamal Adwan sont « épouvantables »

Keystone-SDA

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi qu'une équipe humanitaire était parvenue à se rendre dans l'un des seuls hôpitaux fonctionnels du nord de la bande de Gaza. Et qu'elle y avait trouvé des conditions "épouvantables".

2 minutes

(Keystone-ATS) L’hôpital Kamal Adwan est situé à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza où l’armée israélienne mène depuis plusieurs semaines des opérations militaires, dont l’objectif est d’empêcher selon elle le regroupement de combattants du Hamas.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré sur X qu’après plusieurs tentatives, une équipe était parvenue à accéder au site « il y a deux jours, au milieu des hostilités et des explosions à proximité de l’hôpital ».

Portes et fenêtres brisées

L’équipe, a-t-il précisé, y a « livré 5000 litres de carburants, nourriture et médicaments, et transféré trois patients et six accompagnateurs à al-Chifa », le principal hôpital de la bande de Gaza.

« Les conditions dans l’hôpital sont tout simplement épouvantables », a-t-il dénoncé, expliquant notamment que des « attaques récentes ont davantage endommagé l’approvisionnement en oxygène, les générateurs et brisé les fenêtres et portes des chambres des patients ».

Plus de personnel chirurgical

Une mission de l’OMS était parvenue à accéder à l’hôpital le 30 novembre, après des semaines de vaines tentatives, apportant de l’aide et une équipe d’urgence internationale comprenant des chirurgiens et d’autres spécialistes. Mais ces derniers ont dû fuir les lieux le 6 décembre en raison de la situation sécuritaire.

« Il n’y a plus de personnel spécialisé pour les soins chirurgicaux et maternels dans l’hôpital », a encore écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous demandons instamment la protection des soins de santé et l’arrêt de cet enfer! Cessez le feu! », a-t-il encore lancé.