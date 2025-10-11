La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gaza: plus de 500’000 personnes de retour depuis le cessez-le-feu

Keystone-SDA

Plus de 500'000 personnes sont retournées dans le nord de la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël vendredi à 11h00 (heure suisse). L’annonce a été faite samedi par la Défense civile du territoire palestinien.

1 minute

(Keystone-ATS) «Plus d’un demi-million de personnes sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant», a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. Cette organisation de premiers secours opère sous l’autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L’armée israélienne a mis en garde la population vendredi après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, indiquant que plusieurs zones du nord du territoire, ravagé par plus de deux ans de guerre, restaient dangereuses. Elle a appelé les civils à ne pas s’approcher des troupes israéliennes encore présentes dans le territoire.

