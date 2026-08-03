Gaza: Qatar, Égypte et Turquie dénoncent des «violations continues»

Keystone-SDA

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Le Qatar, l'Égypte et la Turquie, médiateurs de la trêve à Gaza, ont condamné lundi Israël pour ses "violations continues" sur le territoire palestinien. De nouvelles frappes ont fait dimanche et lundi, selon les informations, plus de 20 morts.

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(Keystone-ATS) Ces trois pays ont fermement condamné ce qu’ils ont qualifié de «violations israéliennes continues dans la bande de Gaza, notamment le ciblage d’établissements et d’infrastructures de santé, ainsi que les pertes en vies humaines parmi les civils, y compris les femmes et les enfants».

Cette situation constitue «une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire», ont-ils ajouté dans une déclaration conjointe.

1200 Palestiniens tués

Malgré la conclusion d’un cessez-le-feu en octobre 2025, les hostilités n’ont jamais cessé dans le territoire dévasté par deux ans de guerre, les deux camps s’accusant mutuellement de violer la trêve. Selon une source sécuritaire, les frappes israéliennes ont tué dimanche 19 personnes, l’un des plus lourds bilans de ces derniers mois.

Lundi, un autre bombardement israélien contre un véhicule à l’ouest de la ville de Gaza a tué deux Palestiniens et en a blessé plusieurs autres, selon un porte-parole de la défense civile. L’armée israélienne a affirmé auprès de l’AFP avoir ciblé deux individus.

Depuis octobre 2025, plus de 1200 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la santé de l’enclave palestinienne, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU. L’armée israélienne a de son côté recensé cinq soldats tués sur la période, ainsi qu’un employé civil sous contrat.