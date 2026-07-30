Gaza: Trump annonce un accord sur le «désarmement complet» du Hamas

Keystone-SDA

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Donald Trump a annoncé jeudi qu'un accord avait été conclu sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza, un des points clés de la deuxième phase du plan de paix du président américain.

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(Keystone-ATS) Des négociations se tiennent depuis des semaines en Egypte pour mettre en oeuvre la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre dernier et visant à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza.

Cette phase prévoit notamment le désarmement du Hamas, un retrait israélien progressif du territoire palestinien et le déploiement d’une force internationale de stabilisation.

«Aujourd’hui, le Conseil de Paix», créé par Donald Trump pour la reconstruction de Gaza, «a conclu un accord HISTORIQUE pour le DÉSARMEMENT COMPLET du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. Il s’agit d’une étape monumentale vers une PAIX et une SÉCURITÉ durables», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Il a également déclaré que les forces israéliennes se retireraient de Gaza «à mesure que le désarmement s’achève».

«Grande convergence»

La Force internationale de stabilisation, une structure naissante censée regrouper des troupes multinationales opérant sous l’égide du Conseil de paix, collaborera ensuite «avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza», a-t-il ajouté.

Une source au sein du Hamas avait souligné plus tôt une «grande convergence» sur plusieurs points liés aux armes, disant avoir transmis aux médiateurs des amendements à la feuille de route proposée par Washington et attendre la réponse d’Israël.

Selon une source diplomatique informée des négociations, les armes doivent être remises au Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), une instance de technocrates palestiniens qui doit gérer, pendant la période de transition, la vie quotidienne à Gaza.

Et l’opération doit se faire en coordination avec la Force internationale de stabilisation.

Actuellement basé en Egypte, le NCAG est empêché par Israël d’accéder à la bande de Gaza, selon les médias égyptiens et palestiniens.

Transfert des responsabilités

Israël, qui contrôle aujourd’hui plus de 60% de ce territoire, exigeait un désarmement complet du Hamas et des autres groupes palestiniens avant toute progression dans la feuille de route.

Le Hamas avait annoncé début juillet dissoudre le comité qui administrait les affaires civiles de la bande de Gaza depuis 2007, quand il avait pris le pouvoir dans le territoire côtier, et dit vouloir transférer ces responsabilités au NCAG.

Alors que le NCAG est présenté comme une structure temporaire, plusieurs responsables européens et arabes insistent sur la nécessité d’une perspective politique plus large impliquant les institutions palestiniennes existantes.

Israël, opposé à tout retour du Hamas au pouvoir, refuse aussi à ce stade une prise de contrôle directe de Gaza par l’Autorité palestinienne, basée à Ramallah.

L’Egypte joue depuis longtemps un rôle de médiateur entre les groupes armés palestiniens et Israël auquel Le Caire est lié par un traité de paix.

L’attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché une offensive israélienne dévastatrice dans la bande de Gaza, faisant plus de plus de 73’300 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l’autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.

Malgré le cessez-le-feu, les violences se poursuivent à Gaza où des frappes israéliennes ont fait jeudi au moins quatre morts, selon les autorités sanitaires locales.

Ce territoire surpeuplé reste plongé dans une profonde crise humanitaire.