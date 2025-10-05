La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gaza: Trump appelle les négociateurs à «avancer rapidement»

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à "avancer rapidement" lors des pourparlers prévus lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il juge "très positives" les discussions engagées avec le mouvement palestinien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la paix tant attendue au Moyen-Orient», a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau social Truth Social.

«On m’a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine et je demande à tout le monde d’avancer rapidement», a-t-il ajouté au sujet des pourparlers de lundi.

