Environ 200 personnes au total ont manifesté mercredi devant les portes des sites de General Electric (GE) à Belfort, Bourogne (Territoire de Belfort) et Chonas (Isère) à l'appel de la CGT, contre le plan de restructuration de la direction, ont indiqué le syndicat et la police.

"Il faut faire exploser ce plan scélérat proposé par la direction de GE, venu notamment des USA", a déclaré à l'AFP Frédéric Sanchez, secrétaire général de la CGT métallurgie. Le géant industriel américain a annoncé fin mai son intention de supprimer près de 1050 postes en France, dont pratiquement 800 dans l'entité turbines à gaz de Belfort, soit la moitié environ des effectifs de ce site.

M. Sanchez a appelé le "gouvernement à être plus attentif aux propositions alternatives", en faisant allusion à un "plan B" en dix propositions présenté par la CGT en juillet. La CGT préconise notamment de rendre une autonomie stratégique à GE EPF (Energy Products France) et de renforcer son capital en arrêtant les flux financiers vers le groupe, qui l'"asphyxient".

Le syndicat propose aussi de renforcer la recherche et développement, de diversifier l'activité en confiant à Belfort non seulement la fabrication des turbines mais aussi leur réparation, effectuée aujourd'hui aux Etats-Unis.

Par ailleurs, l'intersyndicale du site belfortain a fait parvenir son propre "plan alternatif" à la direction mercredi, lors d'un comité de groupe européen de GE Power.

Ce plan propose notamment "d'adapter l'organisation aux prévisions de marché à moyen terme (après 2020)", de "créer le centre de décision et d'expertise mondial" de la turbine à gaz 50 Hz en Europe à Belfort, "d'assurer l'excellence opérationnelle", de "limiter les délocalisations d'activité et la sous-traitance", de "privilégier les projets ayant un meilleur retour sur investissement" et de "restaurer l'engagement et la confiance des équipes (...) pour restaurer les performances de l'entreprise".

