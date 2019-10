La direction de General Electric (GE) à Belfort s'est dite jeudi "disposée" à réduire de 150 au maximum le nombre de postes supprimés sur le site, sur un total de 792 départs initialement proposés, dans un communiqué à l'AFP.

"Sous réserve" de discussions formelles avec les instances représentatives du personnel et "de la signature d'un accord portant sur la réduction des coûts et l'amélioration de la performance, la direction est disposée à envisager de conserver jusqu'à 150 postes sur un total de 792 départs initialement proposés", a-t-elle déclaré.

GE, qui affirme oeuvrer "dans un esprit d'ouverture" pour répondre aux contre-propositions de l'intersyndicale qu'elle a rencontrée jeudi matin, s'est toutefois attirée les foudres des syndicats.

La direction "devait faire un retour sur nos propositions, mais elle ne prend rien et nous parle d'un accord de compétitivité", a réagi le délégué CFE-CGC Philippe Petitcolin, interrogé par l'AFP. "C'est une boucherie, c'est un carnage, c'est un accord de compétitivité qui fait froid dans le dos", a renchéri Cyril Caritey, délégué CGT, qui "prépare la riposte".

Dénonçant le "projet absurde" de GE et sa "folie financière", l'intersyndicale l'accuse d'avoir "menti pendant des semaines en prétextant un problème de marché pour justifier son plan" avant d'évoquer nouvellement "un problème de compétitivité du site" de Belfort. Celui-ci est au contraire "le plus productif", devançant ceux de Suisse et des Etats-Unis, fait valoir l'intersyndicale qui parle d'un "rebond" du marché des turbines à gaz produites sur ces sites.

GE emploie quelque 4300 salariés à Belfort, dont 1900 dans l'entité qui fabrique des turbines à gaz, la plus durement touchée par un plan annoncé en mai et qui prévoyait initialement la suppression de près de 1050 postes en France.

Neuer Inhalt Horizontal Line