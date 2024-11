Geberit tient le cap sur neuf mois malgré une conjoncture morose

Keystone-SDA

Geberit a résisté à une conjoncture faiblissante et un secteur européen de la construction en souffrance après neuf mois. Stabilisant ses ventes et sa rentabilité opérationnelle, le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires relève ses attentes pour 2024.

(Keystone-ATS) Le fabricant de robinetterie, de cuves de toilettes et de lavabos a enregistré entre janvier et fin septembre un chiffre d’affaires net en hausse de 0,4% à 2,4 milliards de francs, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Hors effets des devises, la croissance s’est élevée à 3,1%.

La rentabilité a également en partie résisté, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) progressant de 0,7% à 754 millions et la marge afférente d’un modeste 0,1 point à 31,4%. Le bénéfice net a par contre reculé de 3,1% sur un an à 501 millions.

Ces chiffres clés sont tous supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP.

Face à un secteur de la construction anticipé en baisse, mais un domaine de la rénovation plus robuste et des taux d’intérêt en repli, la direction de Geberit a quelque peu relevé ses prévisions pour l’ensemble de 2024. Elle table désormais sur un chiffre d’affaires net en monnaies locales en hausse de 1% à 2%, contre une évolution stable jusqu’à présent, et une marge Ebitda d’environ 29,5%, après 29%.