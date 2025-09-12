La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Genève: la Fondation Partage sème des pommes géantes dans le canton

Vingt pommes géantes seront visibles dès lundi dans tout le canton de Genève. La Fondation Partage a demandé à des artistes locaux de les croquer à l'occasion de ses vingt ans. L'exposition "Au fil des pommes" est à découvrir jusqu'au 15 octobre.

(Keystone-ATS) Alice Izzo, Zep ou Chappatte figurent parmi les artistes genevois invités à inscrire leur univers sur une sculpture de pomme géante. Certaines créations abordent les thèmes de la solidarité, d’autres sont plus poétiques ou humoristiques.

«Ce projet doit nous permettre de toucher de nouveaux publics et de sensibiliser à la problématique de la précarité alimentaire à Genève», explique dans un communiqué Maud Bonnet, directrice de la Fondation. La pomme, fruit le plus cultivé en Suisse et logo de la Fondation, est fréquemment transformée par leurs ateliers de valorisation.

Les sculptures seront exposées dans vingt lieux du canton, à la Bibliothèque de Genève, au Jardin Botanique ou au Musée d’histoire des sciences entre autres. En parallèle, une exposition photographique au parc des Bastions révèlera les dessous du processus créatif derrière l’opération.

Les pommes géantes seront à vendre à l’issue de l’exposition, pour récolter des fonds nécessaires aux missions de la Fondation. Depuis 2005, la principale banque alimentaire du canton collecte et stocke les invendus alimentaires pour les redistribuer à un réseau d’associations et de services sociaux.

