Genève: le musée Ariana expose les boutons sous toutes les coutures

La nouvelle exposition "Tender Buttons" du Musée Ariana à Genève croise design, art, littérature et politique pour rendre hommage aux boutons, en écho avec un recueil de poésie de Gertrude Stein. A voir du 19 septembre au 4 octobre 2026.

(Keystone-ATS) Faits de verre ou de céramique, les boutons sont le reflet de modes, de techniques et d’identités. Claire Fitzgerald, commissaire de l’exposition et conservatrice en chef, en rassemble plus de 300 au Musée Ariana, indique l’institution dans un communiqué.

En collaboration avec le Musée suisse de la mode d’Yverdon-les-Bains (VD), l’exposition rassemble des pièces allant du 18e siècle à nos jours. Avec quelques pièces uniques issues notamment du Musée des Arts Décoratifs de Paris, du musée Carnavalet-Histoire de Paris, ainsi que de collections privées.

Les histoires sociales de ces objets du quotidien sont mises en vitrine par la scénographe Lucie de Martin. Un vernissage public aura lieu le jeudi 18 septembre.

