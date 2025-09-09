La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Genève: procès en appel pour le meurtrier du parking souterrain

Keystone-SDA

A Genève, le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles en 2019 s'est ouvert mardi. Il y a un an, il avait été reconnu coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal criminel avait tenu compte de son «trouble de la personnalité dyssociale» et du risque élevé de récidive à court et à moyen terme pour ordonner un traitement ambulatoire et l’internement. Il l’avait aussi notamment jugé coupable de tentative de meurtre pour un coup de couteau porté à autre jeune du groupe d’amis qui rentrait d’une soirée festive, ce 19 janvier 2019 à l’aube.

D’une voix à peine audible, le prévenu, désormais âgé de 24 ans, s’est exprimé mardi matin sur son suivi thérapeutique en prison. «Je souhaite changer, devenir une vraie personne. Je reviens de loin», a-t-il indiqué. Mais il estime n’avoir aucune perspective d’avenir. «La situation actuelle me terrifie», a-t-il admis, faisant référence à la mesure d’internement prononcée à son encontre.

Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

